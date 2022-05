Das Findelkind

Die Ereignisse überschlagen sich. An einer Tankstelle fällt ein Schuss, der einen Leichnam hinterlässt - sofort machen Vincenzo und Huber sich auf die Suche nach dem Mörder oder der Mörderin. Doch dabei bleibt es nicht: Pietro findet im See ein allein gelassenes Baby in einer Tragetasche und setzt alles daran herauszufinden, wie es dorthin gekommen ist und wer die Eltern sein könnten. Aber je weiter die Ermittlungen von Forstwache und Polizei fortschreiten, desto klarer wird, dass die beiden Vorfälle mehr miteinander zu tun haben als gedacht...