Ein rätselhafter Absturz

Staffel 1 Folge 11 53 Minuten

Als Pietro und Roccia eine Kamera aufstellen, um einen Adlerhorst zu beobachten, werden sie Zeuge eines großen Unglücks: Ein Flugzeug zerschellt an einem Gebirgskamm. Es ist nicht klar, ob der junge Pilot, Luigi, überlebt hat. Die Unfallstelle ist sehr schwer zugänglich, weswegen die Forstwache erst einen Tag später dorthin gelangen kann. Nach einigen Untersuchungen stellt sich heraus, dass der Motor manipuliert wurde, was zu dem Absturz geführt hat. Außerdem werden in dem Flugzeug Drogen gefunden. Ob Luigi in die falschen Kreise geraten ist?