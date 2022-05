Saat der Eifersucht

Staffel 2 Folge 4 53 Minuten

Miriam hat Giorgio überredet, sie zu einem Rave in einem leerstehenden Bauernhaus zu begleiten. Die Party ist in vollem Gange, doch dann findet sie ein abruptes Ende: Ein Mann stürzt mitten auf die Tanzfläche und ist tot. Panik kommt bei den Jugendlichen auf und aus Angst vor den Behörden fliehen sie aus dem Bauernhaus, ohne den Vorfall zu melden. Doch Giorgio plagen die Gewissensbisse: Kann er das Ganze wirklich einfach vergessen? Muss er nicht Verantwortung übernehmen, gerade, wenn er einmal bei der Forstwache arbeiten will?