Das Geheimnis des Fischers

Staffel 2 Folge 7 53 Minuten

Bei einer Straßenkontrolle hält Huber ein Auto an, das zu schnell unterwegs ist. Als er die Fahrzeugscheine und Papiere des Fahrers überprüfen will, zückt dieser allerdings stattdessen eine Pistole und schießt Huber an. Der Täter rast unerkannt davon. Die Suche nach ihm wird jedoch bald überschattet von einem grausigen Fund: Pietro entdeckt mitten in der Nacht vor seinem Haus ein brennendes Boot. Als er es sich genauer anschaut, findet er darin eine verkohlte Leiche...