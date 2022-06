Staffel 2 Folge 8 53 Minuten

In Innichen findet ein Marathon für die Erforschung von Erbkrankheiten statt. Der Marathon erfreut sich vieler Teilnehmer, doch nicht alles läuft wie geplant: Tomasso, Sohn des Molkereibesitzer Gruber, erreicht das Ziel nicht. Gemeinsam machen sich Forstwache und Polizei auf die Suche nach ihm und schließlich bestätigen sich die schlimmsten Befürchungen. Sie finden Tommaso tot in einer Schlucht abseits der Strecke auf - alles deutet auf ein Verbrechen hin... Auch Vincenzo und Silvia stecken tief in der Krise.