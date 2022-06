Der große Auftritt

Staffel 2 Folge 11 53 Minuten

Chiara und Pietro machen sich große Sorgen und versuchen Giorgio vom gefährlichen Aufstieg der Sextner Rotwand abzubringen, doch er wagt sich ganz allein in die Wand. Pietro und Vincenzo ermitteln derweil im Mordfall an einem Konzert-Geiger. Als sein Instrument beim Bruder des Opfers gefunden wird, gehen alle von einem Familienstreit aus. Aber nach und nach tauchen Indizien auf, die in eine andere Richtung deuten… Vincenzo und Astrid unternehmen viel zusammen, aber während der Kommissar über Silvia hinweg zu sein scheint, ist Astrid nach wie vor ganz durcheinander, wenn sie ihren Ex-Freund Franz sieht. Kann Vincenzo ihr helfen?