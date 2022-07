Staffel 3 Folge 5 53 Minuten

Giorgios erster Tag bei der Forstwacht beginnt mit der Suche nach der Bärenforscherin Grazia. Doch er tut sich schwer damit, sich an die Strukturen der Wache zu gewöhnen und auch damit mit Tommaso zusammenzuarbeiten - Pietro redet ihm gehörig ins Gewissen. Weil Eva sich verfolgt fühlt, bringt sie Vincenzo dazu, bei ihr auf der Couch zu übernachten, was ihn Huber gegenüber in eine prekäre Lage bringt. Als sich Natasha endlich wieder unter Leute wagt, holt sie ihre Vergangenheit ein. Ist ein Neuanfang überhaupt möglich? Chiara soll mit ihrem Chef zu einer Restauranteröffnung nach Rom fahren, doch das provoziert einen Streit mit Giorgio.