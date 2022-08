Der Weg der Wahrheit

Staffel 3 Folge 9 53 Minuten

Über den Beziehungen in Innichen hängen dunkle Wolken. Pietro entdeckt die Leiche einer jungen Frau an der Staumauer. Der Verdacht fällt auf ihren Verlobten. Während der Ermittlungen, deckt Pietro eine Verbindung zu Natasha auf. Könnte das eine neue Spur zu ihrem Sohn sein? Eva verhält sich Vincenzo gegenüber höchst merkwürdig und wirbelt das Privatleben des Commissarios damit ganz schön durcheinander. Währenddessen gibt Roccia Chiara einen Rat, der sie dazu bewegt, Giorgio doch die Wahrheit über den Kuss mit ihrem Chef in Rom zu erzählen. Setzt sie damit die Hochzeit aufs Spiel?