Tödliche Fracht

Staffel 3 Folge 10 53 Minuten

Pietro hat sich ein paar Tage frei genommen, um die Spur zu Natashas Sohn zu verfolgen und bringt sich damit in tödliche Gefahr… Während Roccia auf Fortbildung ist, kümmern sich Giorgio und Tommaso gemeinsam um Rehe, die an einer mysteriösen Krankheit verenden. Der Kommissar und Huber ermitteln derweil in einem Mordfall. Als Die Forstwacht einen bewusstlosen Mann findet, mit ähnlichen Anzeichen wie bei den Rehen, müssen sie alle zusammen arbeiten, um den Fall aufzuklären. Außerdem will Vincenzo die Beziehung zu Silvia beenden, aber wer weiß, ob an der Geschichte mit den zwei verschwundenen Ex-Freunden von ihr nicht doch etwas dran ist?