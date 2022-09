Der Schlüssel zur Wahrheit

Staffel 3 Folge 18 53 Minuten

Als Pietro einen Mann tot in einem Bach findet, ermitteln er, Roccia, Huber und Vincenzo gemeinsam und fördern dunkle Familiengeheimnisse zu tage. Pietro bekommt Besuch vom Forstdirektor. Er macht ihm ein Jobangebot in Nepal… Während Natasha bei den Martinolis arbeitet, haben Pietro und Tommaso eine neue Spur zur Hebamme, die bezeugen könnte, dass Evgenij Natashas Sohn ist. Es ist einzige Möglichkeit für Natasha ihren Sohn zurück zu bekommen, doch das bringt Pietro in höchste Gefahr. Eva ist zunehmend unzufrieden in ihrer Ehe und heult sich bei Vincenzo aus.