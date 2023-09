Sein Name war Franziskus (1/2)

Assisi im Jahr 1202: Franziskus wächst in einer reichen Familie auf. Selbst den Krieg, in den er als junger Mann ziehen muss, empfindet der verwöhnte Kaufmannssohn zunächst als Abenteuer - bis er in Gefangenschaft gerät. Zurück in der Heimat beginnt er, seinen Reichtum zu hinterfragen und solidarisiert sich zunehmend mit den Armen. Der zweiteilige deutsch-italienische Film aus dem Jahr 2014 zeichnet die Lebensgeschichte des Hl. Franziskus und den Beginn der Ordensgemeinschaft der Franziskaner nach.