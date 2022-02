"Hört ihre Schreie!" Christinnen im Fadenkreuz von Islamisten

Folge 17 25 Minuten

"Hört ihre Schreie" heißt ein aktueller Bericht der Kirche in Not. In ihm geht es um christliche Frauen in Ägypten, Syrien, Irak oder Pakistan von Islamisten entführt werden und dann zwangsverheiratet. Dies soll die christlichen Familien zerstören, da sie eine Minderheit in diesen Ländern sind. Im Gespräch geht André Stiefenhofer mit der Professorin Michele Clark, die maßgeblich an diesem Bericht beteiligt war, auf diese Entwicklungen ein.