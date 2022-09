Lockruf des Blutes

Staffel 3 Folge 17 53 Minuten

Pietro entdeckt bei einem Ausritt Kornkreise im Feld. Ob das mit der Entführung der jungen Marina zu tun hat? Vincenzo hört zufällig ein Telefonat von Eva mit, in dem sie von einer Schwangerschaft erzählt. Muss er seine Hoffnungen auf eine Chance für sich und Eva nun endgültig aufgeben? Natasha will sich als Kindermädchen bei den Martinolis einschleichen. Ist der kleine Junge wirklich ihr Sohn Evgenij? Als es offiziell wird, dass Chiara Reuter nach Berlin begleiten soll, tratschen die Kollegen, dass der Chef Chiara bevorzugt, weil sie sich nahestehen. Das weckt große Selbstzweifel in Chiara…