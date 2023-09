In Gemeinschaft wirken - Mit Liebe, Mut und Vertrauen

Heute liegt nicht nur in jedem Hotelzimmer eine kleine Gideonbibel, sondern es sind über 25 Millionen Bibeln in ganz Deutschland verteilt worden. Doch nach dem zweiten Weltkrieg war das nicht so und es war sogar verboten Bibeln in die DDR zu bringen. Wie kam es also dazu? Und warum ist die Bibel so wichtig? Der Gideonbund besteht aus betenden Männern und Frauen, die die Apostelgeschichte in unserer Zeit noch mal erleben wollen und das tun sie in kleinen und großen Wundern bis heute…