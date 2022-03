Priester sein heute: Pater Stefan Havlik

Folge 23 25 Minuten

Katholischer Priester zu sein, ist ein ganz besonderer Beruf. Denn hier geht es weniger um die eigenständige Wahl eines Betätigungsfeldes als vielmehr um den besonderen Anruf Gottes, der ein ganzes Leben in existenzieller Weise verwandelt. Trotz eines allgemein vorherrschenden Priesterbildes ist jeder Priester für sich eine Persönlichkeit, ein Individuum, das seinen Dienst unterschiedlich versteht und ausübt. In einer neuen Themen-Reihe stellt Kirche in Not in loser Folge ganz unterschiedliche Priester vor, die darüber berichten, wie sie ihre Berufung in der Gesellschaft von heute leben.