Bischof Fürst über Hilfe für die Ukraine

Folge 987 27 Minuten

Der Ukraine-Krieg hat auch Bischof Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart schockiert und entsetzt. Noch 2019 war er auf einer Pastoralreise in dem Land gewesen und hatte dort u.a. eine ukrainisch-katholische Kirche in Odessa und ein von der Diözese mitfinanziertes neues Priesterseminar in Kniazhychi besucht. In dieser Ausgabe von "Alpha & Omega" berichtet Bischof Fürst von den Kontakten in die Ukraine und von der aktuellen Hilfe, die die Diözese in dem Land leistet und für Geflüchtete aus der Ukraine hier bereitstellt.