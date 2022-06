Das möchte Jesus für dich tun (2/2)

Folge 516 26 Minuten

Jesus möchte unsere Schmerzen tragen. Er will uns von unserer Schuld befreien und heilen. Schon im Alten Testament wird das über ihn gesagt - hunderte von Jahren, bevor er auf die Erde kam! Möchten wir das annehmen? Sind wir bereit, zu glauben und zu vertrauen? Mit Bayless Conley tauchen wir ein in Jesaja 52 und 53 und entdecken, was Jesus für uns bereithält!