Warum die Endzeit schon angefangen hat (5/5)

Folge 521 25 Minuten

Die Bibel macht es sehr klar: Wir leben in der Endzeit! In dieser Predigt zeigt Bayless Conley, wie die Gesellschaft in der Endzeit aussehen wird und was die Kirche tun sollte, um sich von der Welt um sie herum zu unterscheiden.