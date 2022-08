Göttliche Prinzipien für eine glückliche Ehe (2/3)

Folge 527 26 Minuten

Gott betrachtete das Volk Israel als seine Braut. Die Zehn Gebote waren im Grunde so etwas wie ein Eheversprechen und auch heute noch bilden diese Prinzipien ein festes Fundament für eine glückliche Ehe! In dieser Predigt geht Bayless Conley auf das fünfte und sechste Gebot ein, um die Bedeutung von Dankbarkeit und Vergebung in einer gesunden Ehe zu zeigen. Entdecken wir zeitlose Prinzipien für erfolgreiche Beziehungen!