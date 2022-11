Finde deine göttliche Bestimmung! (2/3)

Staffel 1 Folge 534 26 Minuten

Gottes hält seinen Willen nicht vor uns versteckt. Im Gegenteil, in der Bibel hat er offenbart, wie wir seinen Willen für unser Leben erkennen und umsetzen können. Bayless Conley geht in dieser Predigt auf zwei wichtige Voraussetzungen ein, damit man in seiner göttlichen Bestimmung lebt. Los geht´s!