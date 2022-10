Finde deine göttliche Bestimmung! (3/3)

Staffel 1 Folge 535 26 Minuten

Viele Menschen fragen sich, was Gottes Wille für ihr Leben ist - und haben Schwierigkeiten, es herauszufinden. Bayless Conley taucht heute in Epheser 5 ein und entdeckt mit uns, was die göttliche Bestimmung jedes Christen ist. Er erklärt, warum es so wichtig ist, dankbar zu sein und welche Rolle die Hingabe an Gott in unserem Leben spielen sollte.