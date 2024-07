Der brennende Busch (1/2)

Mose wollte dem Volk Israel in der Sklaverei helfen. Doch als er versuchte, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, lief alles schief. Selbst solche Wüstenzeiten, wie Mose sie erlebte, kann Gott gebrauchen, um uns etwas beizubringen. Was lernen wir anhand dessen über den geistlichen Dienst und über Gott selbst?