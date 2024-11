Vom Sklaven zum Kanzler (1/2)

Jeder von uns kennt Lebensumstände, von denen wir uns wünschten, dass sie sich möglichst sofort ändern würden, was aber nicht geschieht. Auch Josef befand sich lange in solch einer Situation. Wie schaffte es Josef, diese Zeit durchzustehen? Was lernte er und wie äußerte sich das auch in seinem Verhalten? Wie kann Josef uns auch in unseren schwierigen Lebensumständen ein Vorbild sein?