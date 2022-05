Josefs Brüder in Angst

Folge 1527 26 Minuten

Josef fing an, seine Brüder in Weisheit auf ihre wahre Not hinzuweisen. Seine Brüder erkannten ihre Schuld. Wie lief der Vorgang ihrer Erkenntnis ab? Welche Motivation und Reaktion sehen wir bei Josef? Was können wir außerdem noch entdecken?