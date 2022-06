Und endlich Versöhnung (1/2)

Folge 1533 26 Minuten

Endlich ist es soweit: Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen, die ihn 22 Jahre zuvor in die Sklaverei verkauft hatten! Was geht in ihm vor? Wie reagieren seine Brüder? Wie lief die Begegnung ab? Pastor Christian Wegert setzt die Betrachtung zu 1. Mose fort.