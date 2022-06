"Ich bin, der ich bin" (2/2)

Gott stellt Mose vor eine große und für ihn scheinbar unlösbare Aufgabe. Doch Mose lernte, dass es dabei nicht auf ihn ankommt, sondern auf Gott, der mit ihm ist. Diese Aussage gab Mose Hoffnung. Doch weitere Fragen schlossen sich an: Gott, wer bist du? Wie ist dein Name? Was offenbart uns der Name "Ich bin, der ich bin" über Gott?