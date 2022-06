Wenn uns Gottes Pläne nicht gefallen (1/2)

Folge 1538 26 Minuten

Gott hat Mose berufen, um das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. Statt sich zu freuen und die Aufgabe anzugehen, fing Mose eine Diskussion mit Gott an. Warum tat er das und welche Einwände hatte er? Was antwortete Gott? Und was hat das mit uns zu tun?