Wenn uns Gottes Pläne nicht gefallen (2/2)

Folge 1541 26 Minuten

Mose fing an, mit Gott zu diskutieren und zu verhandeln, als dieser ihm den Auftrag gab, vor den Pharao zu treten und die Freilassung des Volkes Israel zu fordern. Doch was steckt möglicherweise dahinter, wenn wir uns so verhalten? Was sagt Gott dazu? Was wäre die richtige Reaktion auf Gottes Ruf an uns?