Auch der Leib gehört dem Herrn

Wenn sein Volk Ägypten einst verlassen wird, sollen, so bestimmt es Josef vor seinem Tod, seine Gebeine nach Kanaan überführt und dort beigesetzt werden. Pastor Wolfgang Wegert erklärt, was Josefs letzter Wille über seinen Glauben aussagt: "Nach einem ganzen Leben in Ägypten vergisst er nicht die Verheißungen Gottes!" Was bedeutet das für Gläubige heute?