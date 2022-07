Der Auftrag der Gemeinde

Folge 1552 26 Minuten

Die Apostelgeschichte ist der zweite Band eines Werkes des Arztes Lukas. Darin schrieb er nieder, was Jesus tat und lehrte. Diese Berichte verfasste er um uns die Sicherheit und die Unterweisung mit auf den Weg zu geben, die wir brauchen, um ein Instrument in der Hand Gottes zu sein. Doch die Apostel und auch wir benötigen noch etwas: einen Auftrag. Was beinhaltet dieser Auftrag und welchen Umfang hat er? Und woher kommt die Kraft, um ihn auszuführen?