Wie Mose das Evangelium predigte (1/2)

Folge 1556 26 Minuten

Jeder von uns kennt Zeiten der Sorge und der Not. Manchmal können unsere harten Lebensumstände uns sogar am Glauben zweifeln lassen. Die Israeliten befanden sich in der Sklaverei in Ägypten in solch einer schwierigen Situation. In diese Zeit hinein sandte Gott Mose mit einer Botschaft an sie.