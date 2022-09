Ein Wunder, das das Evangelium predigt

Staffel 1 Folge 1569 26 Minuten

Petrus und Johannes haben einen gelähmten Mann geheilt (Apg 3,2-8). Wie ist dieses Wunder geschehen? Was hat der Name Jesus damit zu tun und welche Rolle spielte der Glaube des Gelähmten? Was tat Petrus nach diesem Wunder?