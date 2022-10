Ehrliche oder unehrliche Buße (1/2)

Staffel 1 Folge 1586 26 Minuten

Ich habe gesündigt - was bedeutet der Satz? Bei großer Not, erinnern die Menschen sich an Gott und fangen an zu beten. Ist die Herausforderung überstanden und der Kummer vorbei, vergisst man Gott dann wieder. In der Predigt spricht Wolfgang Wegert, am Beispiel des Pharao und der 10 Plagen, über Ehrlichkeit und Heuchelei.