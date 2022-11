Ein neuer Tempel

Staffel 1 Folge 1587 26 Minuten

Zweiter Teil der Predigtreihe über den ersten Märtyrer Stephanus. Nachdem Stephanus in der Synagoge über den Namen Jesus gepredigt hatte, wurde er vor den Hohen Rat gebracht und dort angeklagt und zur Steinigung verurteilt. Was an diesen Anklagen gegen Stephanus dran war und welche Grundlagen dieses Geschehen für die Christenheit bis heute gelegt hat, erläutert Christian Wegert in dieser Predigt.