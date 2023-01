In meiner größten Not ist mir Jesus erschienen

Folge 129 26 Minuten

Wenn man sich in einer ausweglosen Notsituation befindet, um einen geliebten Menschen bangt oder einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen kann, dann beginnen viele Menschen zu beten. Sie rufen zu Gott und hoffen, dass er eingreift und ihnen hilft. Valerie und Jenieva erzählen, in welcher Lage sie nur noch beten konnten - und was dann geschah. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)