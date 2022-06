Johann aus der ehemailgen UdSSR - singt auch im KGB Gefängnis von Jesus

Folge 90 24 Minuten

Johann singt von Jesus, obwohl er in einem Straflager inhaftiert wurde. Er soll zum Schweigen gebracht werden. Tagelang wird er bei Minusgraden in eine Strafzelle gesperrt: "Hier wirst du verrecken!", so wird ihm gedroht. Doch Johann singt weiter. "Gott ist die Liebe" sprühte er an Hauswände - das brachte ihn ins Gefängnis.