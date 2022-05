Mit einem Lastentier die Bibel entdecken

Folge 978 28 Minuten

Tiere gibt es in der Bibel genug: Den Wal der Jona verschluckt, den Hahn der kräht, nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat oder Ochs und Esel in der Scheune bei Maria und Josef. Der Esel kommt in der Bibel häufig vor, wo genau, das konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Eselpilgertag quer durch den Spessart erfahren - natürlich mit echten Vertretern.