u.a. Strampeln für Strom, Ökumene im Illertal

Folge 981 28 Minuten

Im Caritas-Don Bosco-Berufsbildungswerk in Würzburg wird in rund 40 Fachrichtungen unterrichtet, darunter auch Industrieelektrik. Drei der Auszubildenden wollten mehr, als nur an der Werkbank schrauben und dachten sich eine umweltfreundliche Methode zur Energieerzeugung aus: ein umgebautes Ergometer, das Strom erzeugen kann. Außerdem startet bei Kirche in Bayern in dieser Woche eine dreiteilige Reihe: Autor Gunnar Dillschneider besucht Menschen im Unteren Illertal, seiner alten Heimat. Er lässt sich von früheren Gängeleien zwischen katholischen und evangelischen Christen, aber auch von einer heute blühenden Ökumene berichten.