Die Oberammergauer Passionsspiele

Folge 984 28 Minuten

Mehr als drei Jahre lang begleitete das Evangelische Fernsehen die Vorbereitungen und Proben der 42. Passionsspiele in Oberammergau. Mitten in der Hochphase der Produktion machte 2020 Corona dem traditionellen Laienspiel einen Strich durch die Rechnung. Mit der Wiederaufnahme der Proben in diesem Jahr ist ein völlig anderes Passionsspiel entstanden. KIRCHE IN BAYERN zeigt die Reportage.