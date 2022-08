Umweltbewusst unterwegs

Folge 988 28 Minuten

München ist die bundesweite Stauhauptstadt. Pendler stecken im Schnitt drei Tage im Jahr im Straßenverkehr fest. Doch es gibt auch andere Wege, um schnell von A nach B zu kommen, wie zum Beispiel mit einem Velomobil. Umweltbewusst ist auch der neue Rikscha-Fahrdienst der Malteser in Eichstätt. Um neue Mobilitätskonzepte in der Stadt und auf dem Land geht es in diesem Kirche-in-Bayern-Spezial. Außerdem wird erklärt, was hinter dem Begriff "Radlramadama" steckt.