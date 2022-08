Der Laufener Kapellenweg

Folge 989 28 Minuten

Elf Kilometer durch das wunderbare oberbayerische Voralpenland entlang an zahlreichen Kapellen und Wegkreuzen: das ist der Laufener Kapellenweg. Abseits der alltäglichen Wege liegen die ausgewählten zwölf Stationen - unter anderem die Kapelle am Berg, gebaut Mitte des 19. Jahrhunderts; der Überlieferung nach, weil einem Vorfahren der Wiesbacherfamilie ein Pferdegespann durchgegangen war. An der Stelle, an der es stehenblieb, wurde als Dank eine Kapelle gebaut. Kirche in Bayern ist, dem Motto "Wandern und sich besinnen" folgend, den Kapellenweg gegangen, hat die Initiatoren getroffen und natürlich auch das eine oder andere "Bankerl" in der Sonne mit Blick auf die Berchtesgadener Alpen zum Rasten gefunden.