Ein Rucksack voller Erfahrungen

Staffel 1 Folge 993 28 Minuten

Für ein Jahr ins Ausland und sich sinnvoll einbringen: Das bietet der Weltfreiwilligendienst weltwärts. Aus dem Bistum Eichstätt waren drei junge Menschen in Ghana. Die Freiwilligen tauchten in die Kultur des Landes ein und lernten in zwei Agroforstbetrieben u. a. mehr über den Anbau von Orangen, Mango und Pfeffer. Gerade sind sie mit einem Rucksack voller Erfahrungen zurückgekehrt.