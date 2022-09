Anekdoten von der Wiesn

Staffel 1 Folge 995 28 Minuten

Zehn Jahre lang war der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler als Bedienung für einen guten Zweck auf dem Oktoberfest tätig. An diese Zeit und besondere Anekdoten erinnert er sich in seinem neuen Buch. Außerdem: "Ich möcht', dass einer mit mir geht, der 's Leben kennt, der mich versteht" - so heißt es in einem Kirchenlied. Es gibt Kinder und Jugendliche, die Unterstützung brauchen, damit dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann. Das Don Bosco-Jugendwerk in Bamberg führt deshalb im Rahmen des Projekts "Schüler.Bilden.Zukunft" junge Menschen und ehrenamtliche Paten zu sogenannten Tandems zusammen.