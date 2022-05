Bischofswechsel in Baden

Folge 179 12 Minuten

In Baden-Württemberg gibt es einen Bischofswechsel. Neu im Amt wird die pomovierte Theologin Prof. Dr. Heike springhart begrüßt. Kirche in Baden begleitet ihre ersten Tage im Amt. Im Interview spricht unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann über die Bedeutung der Kirche in unserer Gesellschaft.