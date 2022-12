AUF DEM WEG NACH BETHLEHEM - Josef der Zimmermann

Staffel 1 Folge 128 25 Minuten

Josef spielt eine zentrale Rolle für Weihnachten, in den Evangelien finden wir jedoch nur sehr wenig über den Zimmermann. Was wir uns von Josef abschauen können, erklärt Anton Svoboda in diesem interessanten Input.