Siegreich trotz Verfolgung

Folge 73 24 Minuten

Auf ihren Reisen in Zentralasien begegnet Esther Amado Christen, die sich im Angesicht von Drohungen, Leid und Tod jeden Tag neu entscheiden müssen, Christus trotzdem nachzufolgen. Gleichzeitig entdeckt sie, dass durch Gebet und Anteilnahme Christen in anderen Ländern ganz maßgeblich daran mitwirken können, sie zu stärken und ihnen zu helfen, am Glauben festzuhalten.