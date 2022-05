Im Feuer der Verfolgung

Folge 74 24 Minuten

Als sich zahlreiche Kastenlose Indiens entscheiden von nun an Jesus nachzufolgen, verschlimmert sich die Verfolgung der Christen in Indien. Esther Amado beginnt ihren Dienst für die Christen in Indien kurz nach den verheerenden Angriffen von Orissa - zahlreiche Gemeinden und Häuser von Christen wurden niedergebrannt und viele Christen ermordet. Um den Traumatisierten zu helfen kann Esther auf Erfahrungen von Open Doors Teams aus Afrika zurückgreifen...