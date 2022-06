Verfolgte Christen ermutigen

Folge 76 24 Minuten

Was ist für verfolgte Christen wichtig? Wie ermutigt man verfolgte Christen, am Glauben festzuhalten und was ist es, das die verfolgte Gemeinde gerade in Unterdrückung und Gefahr wachsen lässt? Esther Amado, ehemalige Regionaldirektorin verschiedener Open Doors Regionen, teilt ihre Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten Dienst für verfolgte Christen.