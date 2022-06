Bibelschmuggler in Afrika

Folge 77 24 Minuten

„Ich möchte so sein wie Onkel Jan." Das sagte Peter, als er in seinem Kinderzimmer in Holland kniete und mit Gott sprach. Sein Onkel ist Jan Pit, ehemaliger Leiter von Open Doors Südafrika. Heute ist Peter seit 40 Jahren im Dienst von Open Doors und erzählt von seinen Anfängen als Bibelschmuggler in Afrika und wie er anfing, verfolgten Christen zu helfen - zu einer Zeit, als viele Bürgerkriege auf dem Kontinent wüteten und die Apartheid Südafrika im Griff hatte.