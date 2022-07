Mit Bibeln ins Kriegsgebiet

Folge 79 24 Minuten

In den 1980er Jahren herrschte Bürgerkrieg in Mosambik. Es fehlte nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an Bibeln, und das, obwohl die Kirche stetig wuchs. Peter erzählt, wie er sich mitten ins Kriegsgebiet begab um den Christen das Wort Gottes zu bringen.